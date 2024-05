Jediná jistota je, že si nejsme jistý

Zpozdilo se to vším, co život nabízí,“ říká zpěvák a kytarista Richard Sysel, proč si dala kapela ROLE s vydáním druhé desky Pohledy osm let načas. A hned začne vyjmenovávat důvody: autorský blok, covidové lock- downy, personální změna na postu kytaristy i finální nechuť pustit nahrávku ven, dokud nezní zcela podle představ kapely. „V rámci produkce jsem v podstatě každý tón držel několikrát v ruce,“ popisuje snahu ohlídat si sebemenší detail, v níž se odráží jak tvůrčí perfekcionismus, tak potřeba očistit sdělení na samou podstatu a nemít tu nic zbytečného navíc.

Byl to právě tento úderný přímočarý minimalismus, díky němuž se trojice ROLE stala na zdejší nezávislé kytarové scéně v roce 2016 naprostým zjevením. Nabídla strohý zvuk postavený na dvou kytarách a bicích, který doplnila podobně úspornými českými texty bez jakýchkoli metafor a schovávaček. V době, kdy zdejší podobně znějící indierockové kapely sázely převážně na angličtinu a rozhlasový mainstream byl zase plný interpretů s rádoby básnickými obraty, představovali ROLE nečekaný úkaz – a jejich debut Rána ukázal cestu mnohým dalším následovníkům. Znovuobjevili civilní češtinu pro celou jednu pražskou scénu. Našli způsob, jak dostat mateřštinu do indie rocku, a skupiny jako Dukla nebo Good Times Only by dnes bez nich možná nebyly tím, čím jsou.