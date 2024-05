Česká koncertní diktatura

Přehlížená, protože samozřejmá, je historická vžitost českého koncertního života. Stala se rutinou, ze které člověk skoro nemůže vystoupit. Když jsem v Praze, chodím na koncerty. Když jsem v Ostravě či v Brně, dívám se nejdříve po programech koncertů vážné hudby, pak až na kina. Když potřebuji vyčistit hlavu z těžkého dne, vrhám se na program Rudolfina nebo Smetanovy síně. Doufám, že se na koncert vměstnám.

V Londýně, Berlíně, Vídni mě to nenapadne. Na koncert se ad hoc nedá dostat. Je vyprodáno, drahé lístky, žádný koncert vážné hudby být ani nemusí. Někteří z mých přátel si občas dopřejí výlet třeba do Milána nebo nově do koncertní síně v Hamburku. Drahé lístky pořizují nebo darují dlouho předem. Spojí umělecký zážitek s vybočením z každodennosti.