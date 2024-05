Hudební festivaly

Rock for People

Park 360, Hradec Králové, 12.–15. 6.

V jedinečném areálu bývalého vojenského letiště s osmi hangáry, jež podtrhují atmosféru a slouží jako zázemí pro některé scény, se koná hudební festival, který pravidelné otevírá celou letní sezonu. Hlavními hvězdami 29. ročníku Rock for People jsou aktuální držitelé Brit Awards Bring Me The Horizon, punkrockoví veteráni The Offspring, kteří letos slaví 40 let na scéně, jedna z nejproslulejších elektronických kapel všech dob The Prodigy a miláček generace Z Yungblud. Headlinery doplňuje Avril Lavigne, frontman kapely Slipknot Corey Taylor v sólovém projektu nebo kapela Dogstar, kterou po dvacetileté pauze vzkřísil její zpěvák a baskytarista – a jinak také hollywoodská hvězda Keanu Reeves.