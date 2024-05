Co se Američané naučili v Iráku

V Izraeli se děje něco neobvyklého. Přední představitelé armády začali otevřeně kritizovat způsob, jakým premiér Benjamin Netanjahu vede válku v Gaze. Izraelská média přinášejí zprávy o nedávné bezpečnostní schůzce, na níž náčelník generálního štábu izraelské armády generál Herci Halevi kritizoval absenci jasné strategie ze strany právě Netanjahua. Halevi poukázal na to, že izraelští vojáci znovu vstoupili do severní části Gazy, tedy oblasti, o níž tvrdili, že ji dokázali vyčistit již v lednu. Zároveň varoval, že pokud nebude existovat plán na zřízení nějaké formy vlády bez účasti Hamásu, bude muset armáda takové operace opakovat stále znovu, donekonečna.

Izraelský ministr obrany Joav Gallant zašel ve veřejné kritice Netanjahua ještě dál, když zdůraznil, že „dne po Hamásu se dočkají pouze ti aktéři, kteří dokážou Hamás něčím nahradit“, a prohlásil, že nedovolí, aby se Izrael pokusil Gazu spravovat přímo. Deník The New York Times pak informoval, že podobná kritika zaznívá i z úst dalších představitelů izraelské armády. Jak píše Anshel Pfeffer v deníku Haaretz, zmíněné výstupy pro média byly synchronizovány „jako součást něčeho, co může být pouze koordinovanou kampaní proti premiérovi“.