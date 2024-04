Ústavní, nikoli opoziční soud. Hnutí ANO se pustilo do nebezpečné hry

Na Ústavním soudu leží další návrh z pera hnutí ANO na zrušení kroku vlády vedené Petrem Fialou. Tentokrát jde o změny ve stavebním spoření v rámci konsolidačního balíčku, které platí od začátku letošního roku. Státní podpora pro stavební spoření se na základě rozhodnutí parlamentu snížila z 2000 na 1000 korun ročně. Podle politiků z hnutí ANO je tento krok protiústavní, protože se týká i smluv uzavřených před lednem 2024, tedy před začátkem platnosti změn.

Jak se k návrhu Ústavní soud nakonec postaví, to teprve uvidíme. Každopádně je to už poněkolikáté, co se hnutí ANO jako nejsilnější opoziční síla obrací na Ústavní soud s žádostí, aby soudci zrušili rozhodnutí Fialova kabinetu. Nejznámější příklad představuje lednový nález Ústavního soudu, který nedal za pravdu opozičním poslancům v názoru, že snížení částky vyplacené v mimořádné valorizaci důchodů bylo protiústavní. K dalším případům patří rozporování přísnějších podmínek pro odchod do předčasného důchodu nebo zpřísnění zákona o střetu zájmů.

Hnutí ANO se totiž rozhodlo, že Ústavní soud bude jedním nástrojů, který zapojí do svého opozičního boje. Je samozřejmě právem politiků obrátit se na justici v případě pochybností, zvlášť pokud jde o zásadní rozhodnutí. Návrhy politiků na přezkoumávání zákonů či jiných rozhodnutí sice do Brna nepřicházejí (nebo aspoň nepřicházely) ve velkém počtu, přesto je lze považovat za legitimní nástroj využívaný opozicí v posledních třiceti letech. Nicméně z toho, co zatím o strategii ANO víme, se hnutí Andreje Babiše pustilo do hry nebezpečné pro nás všechny.