Jak Trump vyplňuje prázdnotu ve stále sekulárnější Americe

Reportéři si na mítincích Donalda Trumpa poslední dobou všímají jedné novinky. Hodně se podobají setkáním náboženských obrozenců. Deník The New York Times píše, že zatímco jeho mítinky byly dříve „improvizované a nepředvídatelné“, dnes jejich závěr bývá mnohem lépe naplánovaný, obřadně a s pořádnou dávkou náboženství. Poslední čtvrthodina „připomíná oltářní vzývání evangelikálů“ plné odkazů na Boha.

Trump dobře rozumí tomu, kdo jsou jeho příznivci, a jasně vidí, co data říkají. Bílí evangelikálové, kteří tvoří asi 14 procent americké populace, tvořili asi čtvrtinu všech voličů v roce 2020. A tři čtvrtiny z nich hlasovaly pro Donalda Trumpa. Co je ještě pozoruhodnější, z těch bělošských voličů, kteří aspoň jednou měsíčně chodí do kostela, hlasovalo pro Trumpa 71 procent. (Podobně nábožensky založení Afroameričané naopak hlasovali pro Joea Bidena v poměru 9 : 1.) Klíčem k pochopení Trumpových předvolebních spojenectví je míra jeho podpory mezi bělochy, kteří jsou horlivými křesťany a prohlašují to o sobě.