Nastalo jaro a na 170 tuzemských kopcích vzplály k jeho přivítání ohně Keltského telegrafu. Valící se studená fronta přinesla velké ochlazení. Na horách padal sníh. Čeští vydavatelé odjeli na knižní veletrh do Lipska. Situace na Ukrajině je mimořádně dramatická, Ukrajinci vzhledem k nedostatku munice a vojáků s Rusy prohrávají, musíme se chystat na válku, k přijetí nezbytných kroků nám zůstávají už jen dva tři roky, citovala zdejší média slova, která v rozhovoru s televizí Polsat adresoval polské veřejnosti bývalý náčelník generálního štábu polské armády Rajmund Andrzejczak. Přes nesouhlas opozičních hnutí ANO a SPD přijala česká sněmovna rezoluci označující současný režim v Rusku za největší hrozbu pro českou bezpečnost a svobodu; opozice místo toho přišla s návrhem uspořádat v Praze rusko-ukrajinské rozhovory o „uzavření příměří a trvalého míru“ a vyzvala Fialův kabinet, aby zabránil šíření „atmosféry obav z válečného konfliktu, válečné hysterie a propagandy“. Ze zelené na zlatou se změnila původně rudá barva pěticípé hvězdy nad špicí někdejšího luxusního hotelu International v pražských Dejvicích. Uplynulo 45 let od newyorské premiéry Vlasů Miloše Formana. V královéhradecké nemocnici zemřel první člověk nakažený černým kašlem. Stále to mám před očima, nemůžu spát, bojím se vyjít z domu, pláču a mám v sobě strach, který se nedá zastavit, přebraly agentury ze slovenských zdrojů slova ženy, kolem níž v ulicích Liptovského Mikuláše proběhl za bílého dne medvěd a poranil jí ruku. Novým hejtmanem Moravskoslezského kraje se místo Jana Krkošky (ANO), odsouzeného za účast ve zločinecké skupině věnující se uplácení lékařů, stal jeho spolustraník a dosavadní primátor Havířova Josef Bělica. Počet obyvatel Česka se díky migraci přiblížil na dohled jedenácti milionům, oznámili statistikové. Lékaři motolské nemocnice zveřejnili zprávu, že někdejší prezident Miloš Zeman, kterému se po týdenní intenzivní léčbě začaly znovu alespoň trochu prokrvovat nohy, „je orientován“ a podstoupil krátký nácvik chůze s chodítkem. „Děkuji vám všem za krásná přání, abych se uzdravil; rozhodl jsem se, že vám ho splním a že neodejdu z české politiky,“ vzkázal Zeman přes sociální síť Facebook všem, kteří mu během hospitalizace napsali krásné přání, aby se uzdravil. Znovu a znovu jsme odstraňovali jednu vrstvu špíny za druhou, až na nás vykouklo to snové dílo, popsal akademický malíř Jan Knorr, jak s týmem studentů Vyšší odborné školy restaurátorské v Brně zachránili romantický obraz poutníka kráčejícího stezkou v italských Dolomitech vstříc letnímu svítání, který léta ležel zcela zčernalý na půdě vily význačného, nacisty při útěku z protektorátu zavražděného průmyslníka Alfreda Löw-Beera ve Svitávce u Brna. V Radotíně se konalo poslední rozloučení s Pavlem Zajíčkem. Pod heslem „Raději řídit ji, než aby ona řídila nás“ přijalo Valné shromáždění OSN jednomyslně první globální rezoluci vybízející k ochraně lidstva před důsledky nekontrolovaného rozvoje umělé inteligence. Horská služba varovala zájemce o pobyt v horské přírodě, že na hřebenech Krkonoš je zledovatělý terén a cesty jsou neschůdné bez nesmeků a bez maček. V podolské porodnici v Praze byl uveden do provozu tuzemský osmaosmdesátý babybox.

