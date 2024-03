Krev a olovo

Španělská občanská válka (1936–1939) byla zpracována v literatuře Hemingwayem a Orwellem, ve fotografii Capou a v malířství Picassem. Ve 21. století se ke slovu dostávají též dva španělské komiksy, které zároveň míří za rámec samotné války (a oba už jsou k dispozici v českém překladu).

Fotograf z Mauthausenu, komiksový debut spisovatele a scenáristy Salvy Rubia, vypráví skutečný příběh Franciska Boixe, fotografa a komunisty, který byl zajat a v roce 1941 poslán do koncentračního tábora Mauthausen. Dokázal se však spojit v kolektivu španělských soudruhů a získal privilegované místo fotografa. Stal se chráněncem důstojníka SS Paula Rickena, jenž si psychopatické vraždění a inscenování obětí do kompozic pletl s uměním, a svěřil Franciskovi vyvolávání svých fotek. Boix byl tak nuceným svědkem zločinů, ale záhy si uvědomil, že disponuje důkazním materiálem, o kterém by se měla dozvědět Moskva, potažmo svět. Následuje tak plán riskantní akce propašovat negativy z tábora.