Pellegrini likviduje právní stát

Pokud byste se dostali k moci ve státě právě teď, co by byly vaše první kroky? Dá se předpokládat, že rodiče s malými dětmi by se snažili zvýšit počet školek, kvalitu škol, dostupnost pediatrů. Aktivisté se vztahem k životnímu prostředí by rozšířili počet národních parků, zastánci veřejné dopravy by investovali do rozvoje moderních tratí, případně lodní dopravy. A lidé, kteří mají problém udržet ruce ve vlastní kapse, by zrušili úřad specializující se mimo jiné na korupci, snížili by za podobné zločiny výši trestů a oslabili policii. A přesně to se teď děje na Slovensku.

Psali jsme to několikrát, Robert Fico nekandidoval do parlamentu, aby zlepšil zemi, zvýšil úroveň zdravotnictví či školství, to mohl už v minulosti a neudělal to. Jeho cílem bylo ochránit sebe a své blízké před spravedlností. Občas se ozývaly hlasy, že přeháníme, mnozí kritici nám ale teď do redakce píšou, že je to ještě horší, než když jsme popisovali možnou budoucnost. Horší to ale ve skutečnosti není, protože se to opravdu dalo čekat, je to jen rychlejší. A právě ona rychlost jasně ukazuje, co bylo, je a bude podstatou této vlády.