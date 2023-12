Jak nezradit ženy

Kolika způsoby lze zradit ženy? Události na Blízkém východě jich bohužel odhalily celou řadu. Dozvěděli jsme se, že lidskoprávní organizace, lokální i globální, umějí někdy i šedesát dní mlčet a přehlížet nezvratné důkazy, že židovské ženy byly teroristy z Gazy znásilňovány, vystaveny sexuálnímu mučení a popravovány během násilné penetrace. Dozvěděli jsme se, že takzvaní aktivisté a aktivistky se mohou na videa těchto zvrhlostí dívat a dále sekundárně traumatizovat židovské ženy na celém světě prohlášeními, že takhle vypadá legitimní politický odpor. A vyslat tak – některým – ženám zprávu, že jejich těla jsou bezcenná.

Ale bohužel celá tragédie má i další vrstvy. Izraelská média upozornila na to, že jednotka vojaček, která má na starost pozorování a monitoring aktivit na hranici s Gazou - mimochodem něco, co dělají v izraelské armádě výhradně ženy -, opakovaně zaznamenala přípravy a nácvik Hamásu, včetně snah zničit příhraniční kamery, a dokonce cvičení s tankem. Mladé ženy uvedly pro deník Haaretz, že všechnu tuto podezřelou aktivitu důsledně dokumentovaly a nahlásily. Dokonce porušily hierarchii a snažily se tyto informace před osudným 7. říjnem opakovaně sdělit výše postaveným nadřízeným, mužům. A reakce? Vy jste naše oči, my jsme mozek, co rozhoduje. Zůstaňte pěkně u monitorů a hleďte si svého.