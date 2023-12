Deset světových zpráv

Vznikl fond pro klimatické škody

Historickým momentem nazvali někteří pozorovatelé skutečnost, že se státy dohodly na obrysech fondu pro „ztráty a škody“ – tedy zdroje peněz pro krytí důsledků přírodních katastrof a výkyvů počasí souvisejících s klimatickou změnou. Snad ještě nikdy v historii klimatických konferencí pod hlavičkou OSN se nepodařilo, aby se tak důležité rozhodnutí zrodilo již první den jednání, jako se to stalo letos na COP 28 v Dubaji. Radost ale může být předčasná. Po měsících sporů předcházejících letošní konferenci se dohodlo, že administraci fondu převezme na přechodnou dobu Světová banka, v mnoha klíčových otázkách ale dál jasno není. Budou příjemci peněz jen nejzranitelnější země? Proč by do fondu měl přispívat pouze vyspělý svět a státy jako Katar, země s obrovskými emisemi i HDP, mohou zůstat stranou? Spory kolem fondu zdaleka nekončí a téma budeme nadále sledovat.