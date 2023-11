Historický den pro Nový Zéland a ženská práva

Koncem 19. století to bylo na spadnutí: aktivity za prosazení aktivního volebního práva žen rostly ve světě už od poloviny 19. století. Ale někde se to muselo stát poprvé – a bylo to na Novém Zélandu, který tehdy neměl ani milion obyvatel. Tento týden tak uplyne 130 let od chvíle, kdy ženy vůbec poprvé vyrazily k parlamentním volbám.

Sufražetky tu tedy měly překvapivé spojence: zrovnoprávnění se podařilo prosadit i díky pragmatickému rozhodnutí části tamních politiků včetně těch konzervativních. Má to svou logiku. Nový Zéland kolonizovali a osídlovali zejména muži. Ženy patřily k výrazné početní menšině už tak řídce osídleného státu.