Demokraté mezi zoufalstvím a nadějí

Prezidentské volby ve Spojených státech se budou konat téměř přesně za rok a pro americké demokraty to tradičně znamená, že nastal čas propadat panice. Úzkost z toho, že strana nemá vhodného kandidáta, je na americké levici natolik běžným jevem, že se pro ni vžil termín bedwetting. Ten běžně odkazuje k nočnímu pomočování, v tomto případě je ale vhodnější český překlad „nadělat si do kalhot“. Demokraté jsou si dvanáct měsíců před prezidentským hlasováním natolik nejistí, že minulý týden proběhla na sociálních sítích debata stranických stratégů o tom, zda by ještě nebylo nejlepší nějak poslat Joea Bidena do důchodu a nominovat do voleb někoho jiného. Názory se různily, na jedné věci však panovala shoda: skalní demokratičtí voliči nemají na rozdíl od zbytku Ameriky s Bidenem problém a v primárkách ho masově podpoří. Jednaosmdesátiletý prezident by tedy musel z klání odstoupit sám, nezdá se ovšem, že by se k takovému kroku chystal.

Rozbuškou k panické atace byl tentokrát průzkum deníku The New York Times a Sienna College. Vyplývá z něj, že ze šesti klíčových států, v nichž se budou volby pravděpodobně rozhodovat, by dnes rovnou pět ovládl Donald Trump . Kdyby, teoreticky, výsledky voleb skutečně kopírovaly dnešní průzkumy (což se obvykle neděje), Donald Trump by i po přepočtu na volitele zvítězil s jasnou převahou.