Špatné zprávy pro myslivce (a dobré pro lesy)

V českých lesích se možná odehraje podstatná změna. Ministerstvo zemědělství, vedené lidovcem Markem Výborným, řeklo veřejnosti, jak si představuje novelu zákona o myslivosti. Pokud by prošla sněmovnou v této podobě, významně by snížila vliv myslivců na to, jak tuzemské lesy vypadají. Podle ochránců přírody, samotných majitelů lesů a části odborné veřejnosti je to nutný krok k jejich ozdravění.

Dnes říká zákon, že takzvaná honitba (prostor, na kterém se myslivecky hospodaří) musí být minimálně 500 hektarů velká. To je na české poměry hodně, a proto se myslivostí – tedy vládou nad zvěří a kontrolováním jejího množství – zabývají skoro výhradně jen myslivecká sdružení. Samotní majitelé lesů na takovou výměru často nedosáhnou, a tak musí na svých pozemcích ohledně zvěře a lovu nechat volnou ruku právě myslivcům.