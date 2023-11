Přelom v regulaci umělé inteligence: Spojené státy se inspirují Evropou

„Kdy jsem to sakra řekl?“ ptal se americký prezident Joe Biden nedávno svých spolupracovníků – poté, co mu pustili zvukový záznam jeho hlasu pronášejícího slova, která si nepamatoval. Neřekl je nikdy; šlo o další tzv. deepfake, audio vytvořené umělou inteligencí. Předminulé pondělí Biden podepsal exekutivní příkaz, který je výsledkem více než roční práce několika amerických ministerstev a který by měl – mimo jiné – podobné neoznačené podvrhy postavit mimo zákon.

Obavami z umělé inteligence (AI) byli vedeni také pořadatelé dvoudenní bezpečnostní konference, která se minulý týden konala v Bletchley Parku v Británii, venkovském sídle, kde byl za druhé světové války rozluštěn německý kód Enigma. Výsledkem je deklarace vyzývající ke sledování rizik spojených s rozvojem chytrých počítačových systémů, kterou podepsalo 28 zemí včetně Spojených států a Číny a také Evropská unie (ta navíc dokončuje vlastní zákon o umělé inteligenci). Podle zastánců regulace AI jsou to všechno důležité snahy, které pomohou udržet na uzdě, případně postavit mimo zákon přinejmenším již existující systémy, jako jsou právě generátory „deepfake“.