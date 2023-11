Kde je ten silný mandát?

Je to trochu záhada. Ministryně obrany Jana Černochová vystudovala v roce 2011 magisterský obor Mezinárodní vztahy a evropská studia. To je disciplína úzce spojená se znalostí angličtiny. Černochová ale anglicky téměř neumí a potíže má i s pochopením mezinárodních vztahů. Jinak si lze těžko vysvětlit její výzvu zveřejněnou na síti X, aby Česko kvůli blízkovýchodní politice OSN z této organizace vystoupilo. Přitom Valné shromáždění OSN vlastní blízkovýchodní politiku nevytváří. Tu dělají jednotlivé členské státy, jejichž hlasy pak postoj největšího mezinárodního fóra dává dohromady. A pokud chce někdo tento postoj ovlivnit, musí se snažit dělat vlastní politiku co nejlíp a v dobré angličtině.

Černochová není jistě jediná, kdo si z českého vysokoškolského studia mnoho neodnesl, a v jejím případě si lze tipnout i důvody: jako vlivná starostka Prahy 2 za ODS studovala na Metropolitní univerzitě ve stejném městě v době, kdy zmíněná strana české politice dominovala a její delegáti měli ve zvyku chodit si na privátní univerzity pro snadné tituly. Ta doba je pryč, ale tehdejší frekventantka mezinárodních vztahů dnes sedí ve vládě a svými rychlými soudy ohledně OSN, jež Česku vydobyly nevítanou mezinárodní pozornost, jako by podtrhla otázku, jestli není načase proměnit složení vládního kabinetu.