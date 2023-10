Vzpomínky jako léky v kapse

V začátcích by si na jejich velkou popularitu vsadil málokdo. Dokonce ani sami členové kapely, kteří se pokoušeli prosadit na úsvitu nultých let v rámci pulzující newyorské scény, si moc šancí nedávali. Oproti skupinám v upnutých džínách a kožených bundách si připadali zoufale málo cool. V roce 2023 se ale málokterá rocková sestava těší tak kultovnímu a výjimečnému postavení jako právě The National.

Spojují totiž vzdálené hudební světy i generace. Těžko pohledat jiné uskupení, jehož členové by byli současně vyhledávanými spolupracovníky prvoligových popových hvězd, jako jsou Taylor Swift nebo Ed Sheeran, ale také tvořili a vyskytovali se po boku skladatelů soudobé klasiky, jako jsou Steve Reich, Philip Glass nebo Nico Muhly. A ačkoli jde o kapelu pozdních čtyřicátníků a raných padesátníků, těší se obrovskému respektu u mladých písničkářek typu Phoebe Bridgers nebo Soccer Mommy i jejich publika.