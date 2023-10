Výstava týdne

Svůj aktuální přístup k tvorbě označuje Julius Reichel za „lobotomní figuraci“. Však se také jeho výstava v pražské Galerii Václava Špály jmenuje Hard Core + Lobotomy = 20 / 20 . Dvaačtyřicetiletý malíř dosud nikdy nevystavoval v tak prestižním prostoru, jakým je třípodlažní galerie na Národní třídě s mimořádně pestrou historií. Co je však pro případné návštěvníky a návštěvnice ještě důležitější: je to jeho zatím vůbec nejvydařenější výstup, jaký se mu kdy podařil.

Reichel byl dlouho považován za další z talentů vezoucích se na nehynoucí slávě expresivní malby. K jeho velkému štěstí se však tohoto lákavého rukopisu postupně zbavuje, aniž by si z něj nezapomněl ponechat ten nejzásadnější, naprosto nadčasový prvek, totiž spontánnost a odpor k jakékoli spekulativní falešnosti. Vždycky maloval, co se mu honilo hlavou, tentokrát to zkusil minimalizovat na základní tvary a významy, což mu neobyčejně sluší. Najednou mu stačí na zeď pověsit černě pomalované plátno s nápisem TRUE nebo hnědě podmalovaný obraz s obřím bílým plačícím emotikonem požírajícím hashtag PLANETSAVE. Působí to úplně stejně úderně jako jeho dřívější vizuální „facky“, ovšem s tím podstatným rozdílem, že teď mají návštěvníci na přijmutí jejich úderu mnohem víc klidu a hlouběji se jim tím propálí pod kůži.