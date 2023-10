Rozhodne Pellegrini

Většinu plochy černé dodávky na parkovišti v Lazaretské ulici v centru Bratislavy zabírá reklamní polep strany Hlas, jedné ze dvou slovenských parlamentních stran, které mají v názvu i sousloví „sociální demokracie“. Úhledně zarostlou tvář předsedy partaje Petera Pellegriniho na fotografii lemuje lehký úsměv a provází nápis z kampaně „Dostaňme Slovensko na správnou cestu“. V předčasných volbách do parlamentu skončila Pellegriniho strana třetí, přesto se teď, týden po nich, zraky slovenské veřejnosti i partnerů z Evropské unie pomyslně upínají právě k bleděmodré secesní budově naproti parkovišti – za jejími okny v sídle Hlasu se teď rozhoduje, jakým směrem se Slovensko vydá. Bez Pellegriniho a Hlasu nepůjde složit žádná ze dvou možných – zcela odlišných – vládních koalic.

Jeden směr vede přívětivou čtvrtí přiléhající k historickému jádru Bratislavy. K sídlu liberální a prozápadní strany Progresivní Slovensko je to ulicí s kavárnami a módními butiky pouhých pět minut pěšky. Progresivní Slovensko skončilo druhé a vyhlásilo, že chce udělat vše pro to, aby se Smer a Robert Fico nedostali zpátky k moci. Druhá možná cesta z modré budovy vede o pět kilometrů dál do sídliště Ružinov, kde má mezi paneláky svou centrálu strana Smer. O tom, které koalici dá strana Hlas přednost, tedy zda znovu vytáhne k vládnutí Roberta Fica, nebo bude ve vládě raději s progresivisty vedenými místopředsedou Evropského parlamentu Michalem Šimečkou, nebude nejspíš ještě nějakou dobu jasno. Jedna věc je ale zřejmá už teď: osmačtyřicetiletý Peter Pellegrini je nejdůležitější postava povolebních vyjednávání a v některých variantách budoucí vlády i možný nový premiér. Podle čeho se tento zvenčí ne úplně průhledný politik rozhoduje o budoucnosti Slovenska?