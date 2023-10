Nová americká daň

Uprostřed chaosu spojeného s dalším kolapsem republikánů ve Washingtonu odkazují republikánští odpůrci deficitu správně na závažný základní problém – dluh federální vlády. Jeho celková výše nyní přesahuje 33 bilionů dolarů, deficit tvoří více než sedm procent HDP a čistá letošní splátka úroků bude pravděpodobně dosahovat více než 650 miliard, což není o mnoho méně než výdaje na obranu. Politici se mohli serióznímu řešení amerického deficitu věnovat téměř celou jednu generaci, protože úrokové sazby byly setrvale velmi nízké a financování dluhu snadné. Při dnešních úrokových sazbách to ale vypadá, že mejdan je u konce.

Naštěstí máme přímo před sebou jednoduché řešení, i když ho obě politické strany odmítají přijmout. Zaveďme federální daň z prodeje, podobně jako kterákoli jiná vyspělá ekonomika na světě. Většina zemí poplatek nazývá daní z přidané hodnoty (DPH), protože ji vybírá v každé fázi výrobního řetězce, a nikoli pouze v bodě konečného prodeje. Podle kongresového Rozpočtového úřadu by taková pětiprocentní daň mohla během příštích deseti let vynést tři biliony dolarů, a to by fiskální problém USA značně otupilo. Země Evropské unie získávají z DPH průměrně přibližně 20 procent svých celkových daňových příjmů. Spojené státy jsou na nule.