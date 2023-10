Pískej konec

Dvakrát ročně se sejdou zapálení příznivci Sparty Praha, fotbalového klubu se stotřicetiletou historií, aby se vrcholně ztrapnili. Pak se zase rozejdou do svých domovů, a tak se to rok co rok opakuje. Tím trapnýn aktem je skandování „jude Slavie“.

Často reagují na jinou stupiditu vzešlou ze slávistického tábora. V poslední době si slávisté oblíbili skandování „Sparta kurva je“, ale to teď nechme stranou. Sparťanský pokřik vůči Slavii je totiž vrcholem fanouškovské tuposti a ostudnosti, která je na českých stadionech ke slyšení, třeba jako předminulý týden na pražském derby.