Lidovci odpískali legalizaci marihuany

Dá se to vnímat jako tečka za rok trvající nadějí, že Fialova vláda nasměruje Česko k rozumné drogové politice založené na realismu a kompromisu? Zřejmě ano. Předseda lidovců Marian Jurečka zveřejnil minulý týden na Facebooku jakési vyznání, proč nesouhlasí s koncepcí připravovanou vládním pověřencem Jindřichem Vobořilem. Ta měla umožnit regulovaný prodej a beztrestnou konzumaci marihuany. Materiál přitom vzniká přes rok na vládní objednávku, s níž lidovci původně souhlasili. Teď ale Jurečka vytáhl silný kalibr – svoje děti. „Jsem jenom táta pěti dětí, který má o ně jako každý rodič strach,“ píše lidovecký předseda.

Zní to lidsky, jenže Jurečka není ve vládě jako rodič, ale jako politik se zadáním promýšlet mnohem širší souvislosti než ty, které řeší doma. Navíc o jakém strachu mluví? Pokud by jeho děti měly užívat snadno dostupnou marihuanu natolik, že by si tím mohly zdravotně ublížit, pak je velmi pravděpodobné, že si tuhle drogu dřív nebo později začnou obstarávat na černém trhu a kromě rizika závislosti budou jednou nohou v kriminále. Strach by tedy měl mít už dávno.