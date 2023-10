Je nám líto, děti mít nemůžete

Lucie a Dominik Ptáčkovi nikdy nezapomenou na okamžik, kdy Dominikovi (32) jedno odpoledne zazvonil telefon s neznámým číslem. Jednalo se o hovor z kliniky reprodukční medicíny, který trval jen něco málo kolem minuty. Paní na druhém konci mu sdělila, „že nikdy nemůže mít děti“. Dominik se ptal, co to znamená, oznamovatelka špatné zprávy mu ale kromě výsledku už víc informací neposkytla. Dvojici se během několika sekund otřásl svět v základech. Zůstali bez odpovědi na základní otázku: zda spolu někdy budou mít společné dítě.

Lucie (31) a Dominik se pro založení rodiny rozhodli uprostřed covidové pandemie v roce 2020. Byli zasnoubení, nemohli cestovat, navíc se oba blížili čím dál víc třicítce. Měli v Praze vlastní bydlení a oba práci, která je finančně dokázala zajistit.

Když se jim potomka nepodařilo počít během prvních několika měsíců, začali být nervózní. Lucie šla na vyšetření, které prokázalo, že je v pořádku. Dominik se spíše pro jistotu objednal na spermiogram (vyšetření kvality spermií určující plodnost). To vyústilo v již zmíněný telefonát a šok, ze kterého se úplně nevzpamatovali dodnes.

Dnes, po dva a půl roce pokusů o početí, již Ptáčkovi očekávají vytoužené dítě. Zároveň vzpomínají, jak si na začátku vše představovali příliš jednoduše až romanticky. Mysleli si, že Lucie otěhotní hned, jakmile si dvojice „přestane dávat pozor“ – a pokud možno ve chvíli, kdy si to sami naplánují. Vůbec si nepřipouštěli, že by cesta mohla být komplikovanější – a ona pak skutečně byla.

„Když dospíváte, máte pocit, že největší nebezpečí intimního života je nechtěné početí. Slyšíte to ve škole, u doktorů i doma. Všichni vám nutí antikoncepci. A teprve ve chvíli, kdy otěhotnět chcete, zjistíte, že to ve skutečnosti může být strašně složité, a divíte se, že vám to nikdo neřekl,“ vysvětluje Lucie své překvapení.

Nečekaný životní zlom, kterým museli Lucie s Dominikem projít, přitom není nijak ojedinělý. Dokazuje to i obrovská vlna reakcí, s níž se setkali poté, co svůj příběh zveřejnili na instagramovém účtu Lucie, která pracuje jako televizní moderátorka. „Chtěli jsme to otevřít, protože jsme teprve během naší snahy o početí potomka zjistili, jak moc v tom nejsme sami a jak málo se o tom mluví,“ stojí v jejich příspěvku na sociální síti. Pod ním přibývají další a další komentáře, nejčastěji od žen, které se navzájem utvrzují, že zažily něco podobného. Jsme totiž ve 21. století, v němž je podle statistik cesta k přirozenému těhotenství stále méně samozřejmá. Malá informovanost přitom může celou velmi nepříjemnou zkušenost ještě více zkomplikovat. „Kdybych znala jen polovinu toho, co vím nyní, mohlo být vše mnohem snazší,“ říká Lucie Ptáčková.