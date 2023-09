Něco za něco v Národní galerii

Šéfka Národní galerie v Praze (NGP) Alicja Knast pravidelně upozorňuje na fakt, že její instituce je silně podfinancovaná. Chybějí jí peníze na nákupy umění, na údržbu budov a, jak se v posledních měsících ukazuje, i na výstavy, kterých v galerii dramaticky ubylo. Nemůžeme pochopitelně vědět, co všechno generální ředitelka dělá pro to, aby rozpočet navýšila. Do jejího vyjednávání s ministrem kultury a dalšími politiky nevidíme, jak ale ukazuje nyní odhalený příběh jejího předchůdce Jiřího Fajta, představovat si klidně můžeme ledasco.

Jak se dočtete na stranách 40-44, NGP získala v roce 2017 od poslanců mimořádnou, více než třicetimilionovou dotaci. Fajt ji potřeboval na akvizice současného umění a na opravy Anežského kláštera. Částku u politiků prolobboval skrz soukromého galeristu Jana Třeštíka a tehdejšího prvního místopředsedu ANO Jaroslava Faltýnka, který měl dobré vztahy se členy hospodářského a kulturního výboru. Až potud by na věci nebylo nic podivného. Jenže Faltýnek svůj vliv nepoužil jen tak pro nic za nic.