Jak udělovat azyl

Demokraté čelí krizi, která by mohla ochromit jejich šance ve volbách na celostátní, státní i místní úrovni. Myslím tím imigraci. Děje se to nejen proto, že republikáni tento problém využívají, ale demokraté také nejsou ochotni uznat, že jejich politické představy v této záležitosti jsou chybné a pro řešení této otázky zcela nedostatečné.

Počty zadržených osob na jižní hranici se znovu prudce zvyšují. Do pohraničních měst v Texasu se již dlouho valí vlny příchozích, ale teď, když autobusy převážejí migranty do měst, jako je New York, Chicago a Washington, jsou tamní místní samosprávy nuceny vydávat neúnosné sumy na jejich ubytování. Starosta New Yorku, demokrat Eric Adams, příliš nepřeháněl, když řekl, že tento problém město „zničí“.