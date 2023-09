Výstava týdne

Zkraje léta jsem v tomto časopise v rubrice Prvních 15 minut psal, že se dá odhadovat, že se s její aktérkou Annou Ruth „brzy setkáme i v některé ze soukromých síní, pro něž jsou nyní přesně tyto podoby současné malby s přesahem tím nejatraktivnějším magnetem“. No, a už je to tady. Ruth dostala příležitost v pražské Karpuchina Gallery, kde se od minulého týdne prezentuje výstavou Elegy of Myrrh , čili Elegie myrhy.

Pro devětadvacetiletou malířku to musí být vzrušující měsíce. Loni oddiplomovala na AVU, před třemi měsíci měla v hlavním městě první samostatnou výstavu v alternativním prostoru Pragovka a nyní se přesunula do samotného centra města, do prodejní galerie s vynikajícím čichem na nové talenty. Velmi krátký odstup od jejího předchozího výstupu, na němž v Pragovce „tančila na krysím ocase“ coby tvůrkyně vlastní výtvarné mytologie, přitom na nových obrazech vůbec není vidět. Nadále se nesou ve svěžím éterickém duchu, jako by nevznikly v časovém presu, ale snesly se do podzemí galerie s charakteristickou cihlovou klenbou z nějakého poklidného bezčasí, v němž se malba 21. století potkává se stovky let starými tématy.