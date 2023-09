Nová totalita: každý den na vašich obrazovkách

Už deset let se čeští demokraté dohadují, jestli je známý nepřítel demokracie Viktor Orbán pro Andreje Babiše jen kamarádem, nebo i politickým vzorem. To druhé by bylo o dost horší. Přitom až dosud se šlo utěšovat, že Babiš není Orbán a Česko nelze tak snadno potupit jako Maďarsko. Teď ale česká politika nabírá novou dynamiku a začíná to být napínavé. Šéf ANO totiž popustil uzdu své teorii o nové totalitě a v útocích proti demokratickému prostředí je prakticky nerozeznatelný od Tomia Okamury a dalších neurvalců. Značku „nová totalita“ lepí na běžný demokratický provoz tak často, že zjevně nejde o nahodilou myšlenku uprostřed jednoho proslovu na sociálních sítích, ale spíš o promyšlený koncept politického útoku vedeného vždy, když se naskytne příležitost. Smysl to přitom nedává žádný, tedy s jednou výjimkou: politikovi má taková rétorika pomoci obhájit rozbití „totalitních“ – ve skutečnosti demokratických – institucí.

Držet co nejdál