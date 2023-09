Dostat se na dno

Musí to být úplně čerstvé. Ta intenzita při skládání, kdy píseň poprvé zpívá, objevuje a prožívá, se nedá ničím nahradit. A přesně to chce přenést i na posluchačstvo. „K něčemu se dlouze vracet, pořád to předělávat a vylepšovat, to není pro mě,“ vysvětluje Lenka Zbořilová vystupující pod jménem Ivy Z, proč si nedovede představit, že by natáčela v profesionálním studiu. Každá z písniček, které nahrává do svého počítače ať už doma nebo na cestách, je pro ni deníkovým zápisem, který v sobě musí obsahovat sílu okamžiku.

A coby záznamy emocionálních stavů či výjevů ze života je také vydává on-line. „Když text zpívám poprvé, daří se mi do něj vložit nejautentičtější emoce,“ podtrhuje výhody domácího nahrávání, na němž její rukopis stojí. Právě tato intimita, deníkovost a posluchačské vědomí blízkosti činí z Ivy Z jednu nejuhrančivějších písničkářek posledních sezon.