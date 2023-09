Avastu hrozí hromadná žaloba kvůli porušení ochrany soukromí

Nizozemská nezisková organizace žaluje českou digitální firmu Avast. Viní ji z předprodávání podrobných dat o činnosti svých uživatelů na internetu pro marketingové účely, a to je v rozporu s evropskými pravidly o ochraně osobních údajů známými pod zkratkou GDPR. Jak zjistil server E15, nizozemská neziskovka Consumers United in Court (CUIC) dala dohromady deset tisíc lidí, kteří pro zabezpečení svých zařízení používali produkty od českého Avastu. Po firmě organizace požaduje odškodnění až 26 tisíc za každého uživatele, celkem by šlo o sumu v hodnotě 250 milionů korun.

Podle informací novinářů hromadná žaloba souvisí se známým případem, který do médií pronikl v roce 2019. Tehdy američtí novináři odhalili, že jedna z dceřiných společností Avastu – Jumpshot – předprodává údaje Microsoftu, Unileveru nebo dalším firmám pro marketingové účely. Konkrétně šlo o soukromé informace týkající se historie sledovaných videí na YouTube, GPS pozice, historie procházení webu nebo návštěvy pornografických schránek, vše mělo být získáno ze zabezpečovacích programů Avast před viry.