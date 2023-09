V objetí kokonu

Otevřu oči. Mám ucpaný nos, bolí mě hlava i v krku, budu muset zrušit dnešní dentální hygienu.

Když v seznamu kontaktů hledám číslo dentální hygienistky, upoutá mou pozornost jméno, na jehož nositele jsem si už několik let nevzpomněla. Jméno muže, který mě kdysi pozval na večeři, a já odmítla. O pár dní později mi společná známá svěřila: „Je úžasný, ale byla bys až třetí – v jednom bytě má manželku s dětmi, ve druhém milenku.“ Přemýšlím o takovém životě, o takovém muži – okouzlujícím, vtipném, o takovém, který strhává lidi do vln svého nadšení. Byl by skvělou postavou románu, novely nebo divadelní hry. Popadnu poznámkový blok: Muž tří žen. Bude se jmenovat Ondřej. Jdu vzbudit děti.