Skončí Mafra u Tykače?

Jestli něco dokumentuje pokles významu tuzemských médií, pak je to oficiální informace o prodeji vydavatelství Mafra z rukou Andreje Babiše podnikateli Karlu Pražákovi. Většinu tiskové zprávy zaplnilo oznámení, že chemické závody Synthesia opouštějí Agrofert a stanou se vlastnictvím společnosti Kaprain. Následují motivační citáty zástupců bývalého i nového vlastníka a až na konci je krátká noticka: „Spolu se Synthesií Kaprain kupuje také skupinu společností Mafra a Londa.“ Kdysi by to bylo ústřední téma, dnes je jeden z největších mediálních domů přívažek ke koupi něčeho jiného. I reakce veřejného prostoru byly mdlé. A vlastně se tomu nelze divit. Média slábnou a od Mafry se vlastně nic dobrého už nečeká.

Andrej Babiš se kvůli novému zákonu zakazujícímu kombinaci politiky a vlastnictví médií musel mimo jiné MF DNES, Lidových novin či Rádia Impuls zbavit. Je to dobře, protože i přes zmiňovaný slábnoucí vliv Babišovi jeho média výrazně pomáhala. Ať už přímo podporujícími texty, tak i nepřímo absencí investigativní novinařiny. Babiš kdysi ctěné tituly ke škodě celé společnosti zničil.