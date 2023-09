Promiň! Já už to nikdy neudělám.

Americká psycholožka Harriet Lerner se před lety chystala vystoupit na jedné odborné konferenci. Členovi organizačního týmu poslala v předstihu svoji aktuální fotografii pro využití v tištěném programu i v on-line verzi. Záhy ale zjistila, že Leon, jak muži přezdívá ve své knize Why Won‘t You Apologize? Healing Big Betrayals and Everyday Hurts (Proč se prostě neomluvíš? Jak uzdravit velkou zradu i každodenní zranění), jak do printu, tak na web použil její dvacet let starý portrét.

Byl to docela problém – paní Lerner je dáma vyššího věku (zanedlouho oslaví devětasedmdesáté narozeniny) a ve hře nebyla její marnivost, ale pochopitelný zájem, aby ji účastníci konference poznali. Požádala tedy Leona, aby fotky vyměnil alespoň na webu, když pro tištěný program už bylo pozdě. Když ani tuto žádost nevyslyšel, obrátila se na něj znovu. Načež se Leon omluvil, a to dokonce několikrát. Udělal to ovšem nešikovně a terč svého snažení fatálně minul. Výsledkem byla oboustranná frustrace.