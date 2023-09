Duha jako symbol imperialismu

Čtete ugandské noviny? Třeba Daily Monitor? Pokud náhodou ne, tak vězte, že v lednu si rodičovská asociace ve městě Entebbe stěžovala na duhově zbarvenou věž, skrze niž děti stoupají na skluzavku místního hřiště. Členové asociace v tom odhalili podprahovou „invazi homosexuality do dětských myslí“. Místní úřady situaci nepodcenily a nechaly duhu přetřít. V březnu se stovky znepokojených rodičů sjely k dívčí internátní škole ve městě Jinja bránit nevinnost svých dcer. Na sociálních sítích se rozšířila fáma, že zástupkyně ředitele navádí žákyně k homosexualitě. Místní starostka pochválila rodičovskou starostlivost, učitelka a její údajná partnerka byly zadrženy a obviněny z „těžké nemravnosti“. Taktéž v březnu políbil populární zpěvák José Chameleone na koncertě svého bratra na tvář. Vlivný pastor jedné z místních evangelikálních církví Martin Ssempa v tom spatřil propagaci homosexuality, dožadoval se policejního vyšetřování a hudebníkovy omluvy. „Vím, že to většinu mých přátel urazilo a nebrali to na lehkou váhu. Chci se upřímně omluvit,“ kála se pak hvězda středoafrické populární kultury na sociálních sítích.

Nenávist proti „nemravnosti“. (Kazatel Martin Ssempa – vpravo – a aktivisté proti právům LGBT+ osob v budově ústavního soudu v Kampale, červenec 2014) • Autor: Profimedia