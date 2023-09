Album týdne

Je to výběr dosavadních největších hitů, ale není to „jen“ výběr největších hitů. Písničkářka Chrystia Cabral vystupující pod pseudonymem Spellling pojala album SPELLLING & the Mystery School jako příležitost podívat se na své starší skladby zcela jinak a natočit je znovu se stávající koncertní kapelou. Výsledkem je bohatě zaranžovaná opulentní nahrávka, která v mnohém působí, jako by byl předchozí atmosférický a éterický materiál přetvořen pro účely broadwayského muzikálu. Náznaky, zasněnost, folkové písničkářství – to vše zde ustupuje paletě velkých emocí.

Rodačka z Kalifornie původně studovala filozofii. Jako jediná žena a také jediná osoba jiné než bílé barvy pleti se ovšem v ročníku necítila příliš dobře, a proto změnila obor na literaturu a následně vizuální umění. Byly to právě barvy (přesněji řečeno voskovky), které inspirovaly její první hudební pokusy, když se jako učitelka malých dětí rozhodla napsat hudbu pro každou z voskovek v krabičce. Dalším krokem pak bylo vydání dreampopového debutu Pantheon of Me, který vystavěla na zvuku syntezátoru microKORG a na svém efekty zastřeném hlase.