První fotbalová reprezentace

I pro znalce historie sportu v tom může být trochu chaos. První olympijskou medaili si samostatné Československo přivezlo v roce 1920 z belgických Antverp a získalo ji za třetí místo v hokejovém turnaji. Nepořádek do historických tabulek vnáší fakt, že šlo o olympiádu letní. Hry se totiž tehdy ještě nedělily a střední záložník fotbalové Sparty Karel „Káďa“ Pešek se tedy v onom památném roce mohl jako československý reprezentant vydat do Antverp hned dvakrát: nejprve v dubnu jako úspěšný hokejista a poté v srpnu jako málem ještě úspěšnější fotbalista.

Pro ani ne dva roky starou republiku to znamenalo vůbec první fotbalové reprezentační utkání, přesto šel z Čechoslováků respekt. Pešek patřil k nejlepším hráčům planety a rok předtím naši fotbalisté ovládli Pershingovu olympiádu v Paříži. Proč tedy první reprezentační zápas neřadíme už do roku 1919? Protože šlo o vojenský turnaj uspořádaný na počest vítězů první světové války a až na nás se ho účastnila výhradně armádní družstva. Československo tým sestavilo z civilních hráčů Sparty a Slavie, do mezinárodních tabulek mu nebyly hry zapsány a na první oficiální mezinárodní zápas muselo ještě rok počkat.