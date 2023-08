Album týdne

Zhola nic ten večer nenaznačovalo tomu, že se má jednat o epilog kariéry jedné unikátní kapely. Sonic Youth měli za sebou úspěšné turné k albu The Eternal i natáčení hudby k francouzskému artovému filmu. Načínali čtvrtou dekádu existence a toto měl být další z letních koncertů, které každoročně pořádali ve městě, jež je zrodilo a s nímž zůstávali úzce spjatí. Nakonec ale právě toto vystoupení při západu slunce na nábřeží úžiny East River v Brooklynu 12. srpna 2011 znamenalo symbolickou labutí píseň kapely, která přemostila avantgardu soudobé hudby a výtvarného prostředí s punkem a stala se minimálně pro dvě následující generace vzorem toho, jak fungovat na nezávislé kytarové scéně. Záznam Live in Brooklyn 2011 nyní vychází v celistvé mixované a masterované verzi, což umocňuje význam, jaký pro Sonic Youth tento koncert měl.

Odehrál se sice v době, kdy se sedmadvacetileté manželství ústřední dvojice – kytaristy Thurstona Moorea a baskytaristky Kim Gordon – už rozpadalo, ale ještě o tom nevěděl ani zbytek kapely. Informace byla zveřejněna až pár měsíců nato, kapela ještě ze smluvních důvodů odehrála pár koncertů v Jižní Americe, ovšem v New Yorku to bylo naposledy, co se kapela ukázala naživo v plné síle a bez jakékoli hořkosti a pachuti.