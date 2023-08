Tragédie Huntera Bidena

Když volíte někoho prezidentem, očekáváte od něj dobrý úsudek. Na seznamu vlastností dobrého lídra je právě tato hodně vysoko.

V prezidentské roli chcete někoho, kdo je schopen vést s chladnou hlavou tvrdé rozhovory a činit obtížná rozhodnutí. Někoho, kdo vždy klade na první místo zájmy země, aniž by upřednostňoval vlastní přátele nebo rodinu. Někoho, kdo si umí vytyčit nepřekročitelné hranice a pohnat lidi ve svém okolí k odpovědnosti, i když je to obtížné a bolí to.