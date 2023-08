Německo legalizuje Marihuanu

Vládní zmocněnec pro návykové látky Jindřich Vobořil prosazuje legalizaci marihuany. Používá při tom argument, že Česko by si mělo zavést vlastní nová pravidla a nečekat, až jejich uvolnění schválí Německo a my se mu pak vzhledem k jeho velikosti a vlivu budeme muset přizpůsobovat. Teď se ta doba výrazně přiblížila. Spolková koaliční vláda Olafa Scholze totiž minulý týden po měsících diskusí schválila návrh marihuanového zákona, který s legalizací přichází. Teď půjde návrh do Spolkového sněmu.

Ani v Německu nejde o jednoduchý proces. Proti legalizaci se staví opoziční křesťanští demokraté, odborné lékařské kruhy i policie. Obě menší koaliční strany Zelení a liberální FDP ovšem v rámci svých předvolebních slibů na změnu tlačí, a podle koaličních dohod jí tedy nebude bránit ani nejsilnější sociální demokracie.