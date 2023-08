Filmy týdne

Od uvedení na letošním festivalu v Berlíně budí animovaný krátký snímek Philippa Kastnera Deniska umřela značnou pozornost. O jeho autorovi, studentovi katedry animace pražské FAMU, se mluví jako o dalším výrazném talentu. Ve filmu vypráví o osobní bolestivé zkušenosti ztráty milovaného psa, což na Berlinale ocenila Dětská porota. Co ji tak oslovilo, mohou od konce srpna zjistit i čeští diváci, protože Deniska umřela se dostane do naší distribuce jako součást výběru FAMU Four – čtyř školních snímků, jež se promítaly na světových festivalech.

Ve výběru je i Electra, absolventský, psychoanalýzou ovlivněný snímek zavedené Darii Kashcheevy o mladé ženě vracející se do vzpomínek a snažící se pochopit vztah k rodičům, Osmý den Petra Pylypčuka o jiné mladé ženě zkoušející se vymezit z dominantního vlivu otce i náboženské sekty, a animovaný dokument Natálie Durchánkové Přes střepy zpracovávající cestu dívky snažící se vyrovnat se znásilněním a pokusem o vraždu.