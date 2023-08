Zapomnělo se Slovensko u Cyrila a Metoděje?

Co se to děje na Slovensku? Pět let po úkladné vraždě investigativního novináře a celospolečenském šoku sahají po návratu k moci politici, kteří jsou s vraždou spojováni. Ne že by zabíjeli, ale byli ve spojení s mafiemi, které pravděpodobně za vraždou stojí. Znamená to, že už slovenským voličům taková politika nevadí?

Na takto položenou otázku odpoví až zářijové volby. Před nimi vede v průzkumech strana Smer Roberta Fica, jejíž mítinky připomínají české radikální demonstrace proti vládě. Řečníci včetně Fica odmítají NATO, vyzývají Ukrajinu, aby se vzdala Putinovi, a skandují „Nikdy proti Rusku“.