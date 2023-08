Práce je dost, pracovníků málo

Nezaměstnanost v červenci mírně povyrostla z 3,4 na 3,5 procenta. Jde o první vzestup od začátku roku, jinak čísla letos stagnovala nebo zvolna klesala. Prázdninový obrat směrem vzhůru by vzhledem k nevalné kondici zdejší ekonomiky mohl být předzvěstí problémů, ale ty jsou jinde, než by se na první pohled zdálo – ne v masovém propouštění či v nedostatku pracovních příležitostí, ale naopak v nouzi o lidi, kteří by na volná místa nastoupili.

Mezi nezaměstnané se počítají ti, kdo se zaregistrují kvůli dávkám na úřadech práce. V červenci šlo o 259 tisíc lidí, proti červnu jich přibylo devět tisíc. Vzestup může míst částečně souvislost s hromadným propouštěním v České poště, ale hlavně jde o klasický prázdninový skok daný tím, že se na úřady práce hlásí čerství absolventi škol. „Ke srovnatelnému zvýšení počtu nezaměstnaných došlo v červenci 2022 a také kupříkladu v červenci 2019,“ říká ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek.