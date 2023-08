Město k životu

Nepoznaná radost z veřejného prostoru. Už dlouho v hlavním městě nebylo slyšet tolik nadšených slov o jedné městské stavbě. Sociální sítě zaplnily fotografie lávky HolKa, která spojuje dva břehy Vltavy a čtvrť Holešovice s Karlínem. Kdo se vydal na procházku, slyšel kolem sebe opakované variace slov: Tohle se opravdu povedlo. Někomu se líbila jen možnost zkratky, jiným v noci svítící zábradlí či podoba lávky. HolKu záhy zařadily nejslavnější noviny na světě The New York Times mezi místa, která je dobré v Praze vidět. To je doslova okamžitý úspěch.

Z reakcí je patrné nadšení, že jde o stavbu pro lidi. Není to další úniková cesta pro automobily, nedá se komerčně využít, zkracuje jen cestu pro chodce, případně cyklisty, je hezká a na pěkném místě. Nadšená odezva ale zároveň připomíná, jak stále nejsme zvyklí, aby ve veřejném prostoru vznikaly hezké věci pro obyvatele města.

Velmi podobnou reakci zažila nedávno Bratislava, když se tam po šestnácti letech na náměstí Svobody obnovila fontána. Architekti ji navíc upravili tak, aby se v ní mohli osvěžit lidé, zejména pak děti. A přesně to se stalo, média přinášela reportáže, že se z fontány stal letní hit.

Ne vždy je ale taková snaha oceněna bez výhrad. Na předvolebním Slovensku je vypjatá atmosféra, takže se ze všeho dělá politika. Když je primátor Matúš Vallo za Progresivní Slovensko, musí být i fontána problém. Komentátor konzervativního webu Postoj Jakub Lipták tak napsal: „Ano, lidem se to líbí. Je pochopitelné, že v letních horkách mají potřebu se trochu zchladit, jít se s dětmi čvachtat ve vodě. Na to ale slouží koupaliště, akvaparky, jezera, případně řeky. Tam je úplně normální, že lidé oblečou do plavek sebe a své děti a procházejí se tam polonazí.“ Dodal, že tohle „nemůže být normální na reprezentativním náměstí – a ještě k tomu před Úřadem vlády“. Věříme, že ministři přežijí pohled na veselé děti a odpustí jim, že nemají skafandr.

Pochopitelně se v obou městech postavilo za poslední roky mnoho staveb, nejen lávka a fontána, ale není toho dost. A spokojení obyvatelé by měli být motivací pro představitele radnic k plánování dalších podobných projektů. Zvyšování kvality života rozhodně stojí za to.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, inspirativní čtení vám přeje

Erik Tabery

šéfredaktor