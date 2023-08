Výstava týdne

Možná nejklidnější výstava, jaká kdy v pražské Galerii Rudolfinum byla. Takový je projekt NAVE, Music by Brian Eno, An Installation by Jiří Příhoda , který dal v jejích sálech dohromady britského hudebního skladatele a českého sochaře. Respektive v jednom jejím sále.

Výstava sice začíná už hned vlevo za vstupem do galerie, jde nicméně jen o jakési její předznamenání. V první i druhé místnosti zní jako by zdálky reprodukovaná minimalistická hudba, jinak jsou sály zcela prázdné. Cesta k centrálnímu sálu, jímž výstava zároveň končí, čili se návštěvníci musejí vrátit stejnou cestou zpět (normálně by je v Rudolfinu čekaly ještě další dvě, nyní zavřené místnosti), slouží ke zklidnění příchozích. Vybízí je ke koncentraci na poslechovou podívanou, jež navazuje na to nejlepší z instalačního umění, co u nás kdy bylo ke spatření a ke slyšení.