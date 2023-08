Kultura/mix

Filmový festival

Český animovaný film O krávě animátorky a ilustrátorky Pavly Baštanové uvede festival ve švýcarském Locarnu . Dvanáctiminutový snímek organizátoři vybrali do soutěžní sekce pro nadějné tvůrce Pardi di domani. Obrazy kombinující malbu, kresbu, papírovou koláž a počítačovou animaci zachycují život krav a nabízejí pohled na vztah tohoto tvora a člověka. „Ráda bych, aby byl film impulzem k zamyšlení nad životem zvířete, aby upozornil na to, že je potřeba vnímat každého tvora komplexně, jako živou bytost, ne pouze jako součást našeho lidského hospodářského průmyslu,“ říká absolventka pražské UMPRUM. Festival v Locarnu trvá do soboty.

jb