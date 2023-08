Z Budějovic na kraj světa

Česko má další mezinárodní letiště. Z Českých Budějovic vyrazil první let do turecké Antalye a od tohoto týdne mají z tamního letiště startovat turistické lety do Řecka. Letiště na jihozápadním okraji krajského města, které je v provozu už čtyři roky, se tak po Praze, Brně, Ostravě, Pardubicích a Karlových Varech stalo dalším místem, odkud je možné z Česka létat do světa. Nebo alespoň do Řecka.