„Unavené“ světlo: je vesmír dvakrát starší, než jsme mysleli?

V naší představě o stáří vesmíru něco nesedí. Podle dlouholetých a solidně podložených výpočtů se měl velký třesk odehrát před 13,8 miliardy let. Zároveň ale pozorování ukazují, že některé hvězdy a galaxie jako by byly starší než sám vesmír. Záhadu prohloubil nový kosmický teleskop Jamese Webba, který zaznamenal například obří, „dospělé“ galaxie už v době, kdy byl vesmír jen půl miliardy let stár. Tak brzy by měla existovat jen malá galaktická „mimina“, na vytvoření dobře zformovaných „dospělců“, zdá se, nebylo dost času. Jak poznamenal server Quanta Magazine, je to, jako bychom našli fosilizovaného králíka ve vrstvách z dob, kdy život ještě vůbec nevystoupil na souš.

Takže co s tím? Teoretický fyzik Rajendra Gupta z Ottawské univerzity navrhl radikální řešení, které stáří vesmíru prodlužuje rovnou téměř na dvojnásobek. Kdyby se tato zatím okrajová teorie posouvající velký třesk do minulosti vzdálené 26,7 miliardy let uchytila, byla by to vědecká revoluce srovnatelná snad jen s příchodem Alberta Einsteina.