Knižní tipy

Mladší než jedni a starší než druzí

„Vojtěch Lindaur se zasloužil o českou rockovou žurnalistiku,“ píše hudební publicista Jiří Černý v úvodním příspěvku knižní mozaiky vzpomínek, vyznání a fotografií, které jsou věnované právě této klíčové postavě tuzemské kulturní novinařiny. A přestože zní ona věta hodně státnicky, je podložená životem s vášní pro hudbu. V desítkách vzpomínek vrstevníků, rodinných členů, novinářských kolegů a kolegyň i hudebníků a hudebnic vyvstává portrét Vojtěcha Lindaura (1957–2018), zakladatele a šéfredaktora časopisu Rock & Pop, jako někoho, pro koho nebyla rocková hudba předmětem zkoumání, ale něčím, co mu proudilo v žilách. Podobně jako jeho oblíbení beatnici a hippies, i on nejen psal, ale také žil to, co v písních slyšel. A jako se uměl nadchnout sám, dokázal nadchnout i ostatní – a také pod střechou výjimečného časopisu spojit generace, které by se normálně navzájem svému vkusu vysmívaly. „Byl mladší než jedni a starší než druzí,“ přináší výstižnou charakteristiku ze společného výletu na festival Glastonbury novinář, hudebník a výtvarník Tadeáš Haager. „Mladá duše v těle barvy popela a pepře… Nikdy jsem nepotkal nikoho, kdo by byl tak moc sám za sebe.“

Pavel Turek