Když nebyl Emil Holub doma

Deník slepený z odstřižených okrajů novin, které koncem 19. století vycházely v africkém Kimberley a autor je použil jako nouzové řešení, když mu na cestě došel papír. Vycpaná zvířata, jejichž podivuhodně deformované tvary jsou daní za to, že preparátoři v Evropě nevěděli, jak ve skutečnosti africká fauna vypadá. Nádherná mapa Viktoriiných vodopádů, namalovaná akvarelem přímo na místě do nejmenších podrobností. Stovky, možná až tisíce let staré skalní rytiny, jež vytvořil národ Sanů, v obecném povědomí známý pod pejorativním označením Křováci. To jsou některé z unikátních exponátů, jež nabízí výstava lakonicky nazvaná Emil Holub, již až do příštího května pořádá v Praze Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur.

Na první výpravě. (Mapa Viktoriiných vodopádů, 1875)