Co se vynoří z jezera

Klan Starlingových tráví pravidelně dovolenou u jezera v Severní Karolíně, které jim evokuje nevinnost a krásu dětství a mládí. Po tragické nehodě, jíž jsou svědky, však na povrch začne probublávat to, co se skrývá pod nostalgickým závojem minulosti: dlouho tutlaná tajemství a frustrace. To je roznětka debutového románu amerického spisovatele Davida Jamese Poissanta, ve které na šestici postav ohmatává nejistou a rozjitřenou současnost Spojených států.

Jejich potlačované touhy a strachy sleduje v průběhu několika dnů roku 2018. V centru stojí navenek úspěšní a spokojení rodiče Starlingovi, liberálové završující akademické dráhy na Cornellu. Tahle dovolená má být poslední, než dům v přírodním ráji prodají a odstěhují se na jih. Jejich synové naopak šťastní ani úspěšní nejsou. Michael je prodavač bot, a přestože nechce být otcem, jeho žena, která učí za nevalný plat výtvarku, je těhotná. Thad je rádoby básník s depresemi a živí ho jeho partner, oslavovaný malíř, který se ovšem potýká s tvůrčím blokem. Oba bratři si vypěstovali sbírku závislostí a oba sužuje to, co autor nazývá zeitgeistem doby. Tedy nejen úzkosti stran identity, ale zejména v USA rovněž obavy z finančního zajištění.