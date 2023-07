Vláda zasáhla do výběru šéfa olomouckých vrchních státních zástupců

Do konce července měl podle svých původních slov předložit nejvyšší státní zástupce Igor Stříž ministru spravedlnosti Pavlu Blažkovi jméno nástupce odcházejícího šéfa Vrchního státního zastupitelství (VSZ) v Olomouci Radima Daňhela. Jméno favorita na post zveřejnil jako první Deník N, Respektu to nyní potvrdily tři zdroje. Novým šéfem žalobců z Olomouce se měl stát Radim Dragoun, současný šéf Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Tomu končí na konci srpna pětiletý mandát a jak sdělil Respektu, uvažuje o tom, že by se vrátil do řad státních zástupců, které kvůli křeslu šéfa GIBS opustil v roce 2018.

Jenže minulou středu do jmenování zasáhla vláda. Svým usnesením doporučila Igoru Střížovi, aby na post vypsal do konce července výběrové řízení. Jde o naprosto neobvyklý krok, volba vrchních státních zástupců je podle zákona v rukou toho nejvyššího, vybrané jméno pak ministr spravedlnosti schvaluje jen formálně. „Dohodli jsme se, že je to nejčistší řešení, že tak vyloučíme dohady o nějakých zákulisních jednáních a dohodách o budoucím vrchním státním zástupci v Olomouci,“ vysvětluje ministr Blažek krok vlády.